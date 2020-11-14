Губернатор Невады заболел коронавирусом

Губернатор американского штата Невада Стив Сисолак сообщил, что сдал положительный тест на выявление коронавируса.

«В рамках стандартного протокола проведения тестирования я прошёл регулярный тест на COVID-19 в пятницу, 13 ноября, в Карсон-Сити. Экспресс-тест дал положительный результат», — написал Сисолак в своём Twitter.

As part of a regular testing protocol, I underwent routine COVID-19 testing on Friday, November 13 in Carson City. A rapid test provided a positive result. I also received a diagnostic PCR test and those results are pending at this time. pic.twitter.com/bfI16HlTpk — Governor Sisolak (@GovSisolak) November 14, 2020

Он отметил, что ещё ожидает результаты ПЦР-тестирования.

Губернатор добавил, что на данный момент у него нет симптомов заболевания.

21 октября губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мёрфи ушёл на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого впоследствии была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.