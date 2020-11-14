Губернатор Невады заболел коронавирусом

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Губернатор американского штата Невада Стив Сисолак сообщил, что сдал положительный тест на выявление коронавируса.
Губернатор Невады заболел коронавирусом
  • © REUTERS/Bing Guan

«В рамках стандартного протокола проведения тестирования я прошёл регулярный тест на COVID-19 в пятницу, 13 ноября, в Карсон-Сити. Экспресс-тест дал положительный результат», — написал Сисолак в своём Twitter.

Он отметил, что ещё ожидает результаты ПЦР-тестирования.

Губернатор добавил, что на данный момент у него нет симптомов заболевания.

21 октября губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мёрфи ушёл на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого впоследствии была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

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