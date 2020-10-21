Губернатор Нью-Джерси изолировался из-за контакта с больным COVID-19
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«Я сейчас узнал от коллег, что в субботу (17 октября. — RT) находился рядом с человеком, тест которого только что показал положительный результат», — цитирует его телеканал NBC.
Мёрфи уточнил, что сдал тест на коронавирус 19 октября, который был отрицательным, однако он намерен выполнить повторное тестирование.
В конце сентября сообщалось, что губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм и его супруга заболели коронавирусом.