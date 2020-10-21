Губернатор Нью-Джерси изолировался из-за контакта с больным COVID-19

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Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мёрфи ушёл на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого впоследствии была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.
Губернатор Нью-Джерси изолировался из-за контакта с больным COVID-19
  • © REUTERS/Lucas Jackson

«Я сейчас узнал от коллег, что в субботу (17 октября. — RT) находился рядом с человеком, тест которого только что показал положительный результат», — цитирует его телеканал NBC.

Мёрфи уточнил, что сдал тест на коронавирус 19 октября, который был отрицательным, однако он намерен выполнить повторное тестирование.

В конце сентября сообщалось, что губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм и его супруга заболели коронавирусом.

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