Губернатор Нью-Джерси изолировался из-за контакта с больным COVID-19

Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мёрфи ушёл на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого впоследствии была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

«Я сейчас узнал от коллег, что в субботу (17 октября. — RT) находился рядом с человеком, тест которого только что показал положительный результат», — цитирует его телеканал NBC.

Мёрфи уточнил, что сдал тест на коронавирус 19 октября, который был отрицательным, однако он намерен выполнить повторное тестирование.

В конце сентября сообщалось, что губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм и его супруга заболели коронавирусом.