Губернатор штата Вирджиния заболел коронавирусом
- Reuters
Как уточняет телеканал, Нортэм не испытывает симптомов, в то время как у его жены Памелы Нортэм наблюдаются лёгкие симптомы.
«Как я напоминал вирджинцам во время этого кризиса, COVID-19 реален и очень заразен», — сказал губернатор.
Ранее ещё одна американская компания, Novavax, приступила к третьему этапу испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, который пройдёт в Великобритании.
22 сентября стало известно, что число скончавшихся от последствий коронавируса в США превысило 200 тыс.