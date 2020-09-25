Губернатор штата Вирджиния заболел коронавирусом

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Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм и его супруга заболели коронавирусом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис губернатора.
Губернатор штата Вирджиния заболел коронавирусом
  • Reuters

Как уточняет телеканал, Нортэм не испытывает симптомов, в то время как у его жены Памелы Нортэм наблюдаются лёгкие симптомы.

«Как я напоминал вирджинцам во время этого кризиса, COVID-19 реален и очень заразен», — сказал губернатор.

Ранее ещё одна американская компания, Novavax, приступила к третьему этапу испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, который пройдёт в Великобритании.

22 сентября стало известно, что число скончавшихся от последствий коронавируса в США превысило 200 тыс.

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