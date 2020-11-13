Во Франции за сутки выявили более 33 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 33 172 и достигло 1 898 710.
- © REUTERS/Benoit Tessier
Об этом сообщается на сайте Санитарной службы страны.
Отмечается, что за всё время скончались 42 960 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал о ситуации с COVID-19 на данный момент в стране.
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