Минздрав Франции сообщил о замедлении распространения COVID в стране

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Министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью радио France Inter заявил, что темпы распространения эпидемии коронавируса в стране снизились после введения режима самоизоляции.
Минздрав Франции сообщил о замедлении распространения COVID в стране
  • Reuters

«Принятые нами меры позволили добиться замедления эпидемии. Пока ещё рано говорить об отмене режима самоизоляции, но в ближайшие дни мы подведём первые итоги и озвучим выводы, это случится до конца недели», — заявил министр.

Он отметил, что вторая волна эпидемии уже унесла 9 тыс. жизней. Каждый день более 3 тыс. человек поступают в больницы, при этом 20 тыс. госпитализаций было только на прошлой неделе.

По словам Верана, сейчас в стране еженедельно делается более 2 млн тестов на COVID-19.

Ранее парламент Франции одобрил продление чрезвычайного санитарного положения в стране.

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