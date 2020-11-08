Минздрав Франции сообщил о замедлении распространения COVID в стране
- Reuters
«Принятые нами меры позволили добиться замедления эпидемии. Пока ещё рано говорить об отмене режима самоизоляции, но в ближайшие дни мы подведём первые итоги и озвучим выводы, это случится до конца недели», — заявил министр.
Он отметил, что вторая волна эпидемии уже унесла 9 тыс. жизней. Каждый день более 3 тыс. человек поступают в больницы, при этом 20 тыс. госпитализаций было только на прошлой неделе.
По словам Верана, сейчас в стране еженедельно делается более 2 млн тестов на COVID-19.
Ранее парламент Франции одобрил продление чрезвычайного санитарного положения в стране.