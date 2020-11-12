Премьер Франции рассказал о ситуации с коронавирусом в стране
- Reuters
По его словам, осложнения, вызванные коронавирусом, являются причиной каждой четвёртой смерти во Франции.
«За последние два месяца в стране после заражения коронавирусом умерли 10 тыс. человек... Сегодня коронавирус является причиной каждой четвёртой смерти», — цитирует его FranceInfo.
По его словам, вторая волна пандемии во Франции является «чрезвычайно сильной».
Ранее Минздрав Франции сообщил о замедлении распространения коронавируса в стране.