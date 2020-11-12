Задержанный в ФРГ Казначеев заявил об отсутствии адвоката на допросе

Российский музыкант Денис Казначеев, которого задержали в Берлине по запросу США и затем отпустили под залог, рассказал, что его вынудили согласиться пойти на первый допрос без адвоката.

Об этом говорится в обращении Казначеева в российское отделение Международного комитета защиты прав человека.

«Меня поставили перед выбором: либо я прямо сейчас иду без адвоката на допрос к американским агентам и после, возможно, возвращаюсь домой, либо остаюсь в отделении до ближайшего рабочего дня и жду первого доступного адвоката», — цитирует его РИА Новости.

Россиянин добавил, что всё происходило в пятницу, при этом ближайший понедельник был нерабочим днём.

«Будучи в полной уверенности, что мой арест — чудовищная ошибка, я согласился пойти на допрос без адвоката. Его проводили два американских агента, два немецких и переводчица, которая очень плохо говорила по-русски», — сообщил Казначеев.

По его словам, допрос длился три часа.

Он также отметил, что суд, который вынес ему обвинение, был «пятиминутным», а затем его отправили под арест на месяц и 17 дней к «бандитами со всего света».

В настоящее время Казначеев ожидает в Берлине решения вопроса об экстрадиции в США.

В июле Казначеев вышел из СИЗО Берлина после внесения залога.

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине в июне по запросу США, которые обвиняют его в кибермошенничестве и отмывании денег.

МИД России назвал недопустимой возможную экстрадицию россиянина из ФРГ в США.