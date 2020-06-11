МИД назвал недопустимой возможную экстрадицию Казначеева из ФРГ в США

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Москва считает недопустимой возможную экстрадицию в США российского музыканта Дениса Казначеева, задержанного в Германии, и будет этому препятствовать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД назвал недопустимой возможную экстрадицию Казначеева из ФРГ в США
  • РИА Новости

По её словам, ведомство внимательно следит за ситуацией. По имеющейся у него информации, в настоящее время Казначеев находится в следственном изоляторе берлинской тюрьмы.

«Мы считаем возможную экстрадицию Дениса Казначеева в США недопустимой. Предпримем решительные шаги по воспрепятствованию такому сценарию», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что соответствующие юридические процедуры в отношении россиянина должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в Берлине по запросу США был задержан российский диджей Денис Казначеев. Американские власти подозревают его в кибермошенничестве и отмывании денег.

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