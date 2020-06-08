«Наделайте шума»: в Берлине по запросу США задержан российский музыкант

В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. Об этом сообщили его друзья в соцсетях. Отмечается, что американские власти требуют экстрадиции, поскольку считают россиянина членом «кибермафии» и обвиняют в якобы отмывании денег. Близкие Казначеева надеются обратить внимание общественности на несправедливое, по их мнению, задержание. Россиянин полностью отрицает свою вину.

В Берлине задержан российский музыкант Денис Казначеев. Как сообщается на его официальной странице в Facebook, он был арестован около десяти дней назад властями Германии по запросу Минюста США. Американская сторона обвиняет россиянина в мошенничестве в интернете и отмывании денег и требует его немедленной экстрадиции в Штаты.

«Наделайте шума! Я невиновен. Пожалуйста, вытащите меня отсюда! Я обращаюсь ко всем вам, мне нужна ваша помощь!» — говорится в тексте.

Друзья Казначеева подготовили петицию в его защиту, чтобы представить её в суде Берлина во время ходатайства об освобождении россиянина под залог.

«США не могут незаконно арестовать человека и разрушить его жизнь без доказательств», — отмечается в петиции.

Они предполагают, что злоумышленники могли украсть личные данные музыканта и использовать их в своей преступной деятельности. Также друзья Казначеева объявили сбор средств на обеспечение его защиты в суде, оплату расходов на пребывание в тюрьме и аренду его квартиры в Берлине.

«Без квартиры, а значит, и места постоянного проживания, Денис не сможет просить об освобождении под залог», — подчеркнули его друзья.

Член «российской кибермафии»

ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что Казначеева считают членом «российской кибермафии» и обвиняют в отмывании более $1 млн в скрытых сетях — даркнете — в период с 2010 по 2020 год. Сам россиянин отрицает свою вину и указывает, что не знает никого из предполагаемых соучастников, а в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), к которым он не имеет отношения.

Соседка Казначеева Анастасия Селянина, снимавшая квартиру в Берлине вместе с музыкантом, стала свидетельницей его задержания.

«Я вышла из дома на пять минут, а когда возвращалась обратно, ко мне подошли полицейские, одетые в штатское, и попросили показать паспорт. У меня его с собой не было, и я стала кричать со двора в окно нашей квартиры, чтобы Денис мне его скинул. Тогда полицейские сказали: «Он не может тебе ответить», — рассказала Анастасия видеоагентству RT Ruptly. — Мы с полицейскими поднялись наверх, дверь в квартиру была выбита, а в комнате находился Денис в наручниках. Полицейские спросили, понимает ли он, за что задержан, тот ответил, что нет. Тогда ему сказали, что его обвиняют в кибермошенничестве и отмывании денег».

По словам Анастасии, правоохранители изъяли все документы, ноутбук и стационарный компьютер Казначеева, а также проверили и её ноутбук.

Девушка уверяет, что Казначеев никогда не был связан с информационными технологиями: «Он живёт только музыкой. Каждый раз, когда возвращаюсь домой, у меня есть маленькая надежда, что там будет сидеть Денис и всё это закончится».

В посольстве России в Берлине сообщили RT, что уже в курсе произошедшего, однако пока Казначеев не обращался в дипмиссию за консульско-правовой помощью.

«В настоящее время мы договариваемся об установлении контактов с Казначеевым, его адвокатом, а также администрацией учреждения, в котором он содержится, чтобы уточнить все обстоятельства», — сказал представитель посольства.

Facebook

© Денис Казначеев

Официальный представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер 8 июня заявил, что Казначеев был задержан в рамках международной правовой помощи. При этом ведомство не располагает подробностями о самом уголовном деле.

«Мы здесь, так сказать, задействованы в рамках международной правовой помощи, можем подтвердить задержание, остальное... к Минюсту США», — приводит его слова РИА «Новости».

Денис Казначеев родился в городе Таштагол Кемеровской области, с 2012 года он постоянно проживает в Берлине, создаёт техно-музыку и участвует в международных музыкальных фестивалях, является сооснователем лейбла Nervmusic Records.

«Мы много лет вместе занимались музыкой, и когда я узнал о его аресте, это стало шоком — не представляю, чтобы Денис занимался какими-то мошенническими схемами, — рассказал RT друг Казначеева Роман. — В Берлин он переехал, потому что сегодня это центр техно-музыки, которая в России не очень популярна. В Германии у него была возможность развиваться в любимом музыкальном направлении».

Общественность должна встать на защиту

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников предположил, что сейчас Казначеев находится в экстрадиционной тюрьме.

«В Москве мне довелось побеседовать с заключённым, экстрадированным из Германии. Он рассказывал, что больше месяца находился в транзитном изоляторе Мюнхена. Там его содержали в одиночной камере, кормили один раз в день и довольно маленькими порциями, — рассказал собеседник RT. — В отличие от обычных тюрем Германии с приличными условиями содержания, экстрадиционные изоляторы не выдерживают никакой критики и, на мой взгляд, вообще должны быть закрыты. Они предназначены для граждан, выдаваемых другим странам. Именно в такой изолятор могли поместить Дениса, поэтому особенно важно добиться его освобождения».

Ситуацию прокомментировала член экспертного совета при уполномоченном по правам человека РФ Мария Бутина, которую американские власти обвинили в уголовном преступлении. Она отметила, что Германия и США имеют договор об экстрадиции, действующий с 1980 года. По словам Бутиной, согласно этому документу, ФРГ по запросу Штатов имеет право удерживать гражданина в экстрадиционной тюрьме до момента самой экстрадиции.

«Если преступление совершалось на протяжении десяти лет, то почему только сейчас Штаты решили предъявить обвинения? Кроме того, имело бы смысл предоставить российской стороне материалы по такому серьёзному уголовному делу, в котором обвиняется гражданин РФ. На сегодняшний день мы не располагаем никакими документами и вынуждены давать комментарии, основываясь на догадках. США снова хранят молчание», — сказала собеседница RT.

По мнению Бутиной, добиться справедливости для Казначеева получится только в том случае, если к делу удастся привлечь внимание общественности.

«Группа поддержки Казначеева поступила правильно, создав петицию и призывая людей помочь деньгами: с первых дней задержания ему необходим квалифицированный адвокат. Сейчас необходимо привлечь как можно больше внимания СМИ к аресту, а самому Казначееву следует связаться с представителями российского МИД. Успех этого дела и прекращение уголовного преследования возможны только в том случае, если общественность встанет на защиту Казначеева», — считает россиянка.