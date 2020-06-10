«Запрещено созваниваться с кем-то, помимо адвоката»: задержанный по запросу США россиянин содержится в одиночной камере

Российский музыкант Денис Казначеев, задержанный в Берлине по запросу США, находится в одиночной тюремной камере без права общаться с кем-либо, кроме адвоката. Об этом рассказала RT менеджер артиста. Казначееву не предоставили переводчика, хотя ему необходимо заполнять документы на немецком языке, сообщил защитник россиянина. По словам друзей артиста, Минюст США обвиняет Казначеева в отмывании денег и киберпреступлениях.

Российский музыкант Денис Казначеев, задержанный в Германии по запросу Минюста США, обвинившего его в киберпреступлениях и отмывании денег, помещён в одиночную камеру в берлинской тюрьме Моабит. Об этом сообщила RT его менеджер Дениз Глук.

«Дениса задержали 29 мая, но я узнала об этом только через неделю. Сейчас он содержится в одиночной камере тюрьмы Моабит, ему запрещено встречаться или созваниваться с кем-либо, кроме своего адвоката», — пояснила RT собеседница.

По словам Глук, Казначеев никогда не занимался бизнесом в США и приезжал в Штаты лишь для выступлений. Она отмечает, что артист «жил только музыкой» и никогда не имел проблем с законом.

«Последний раз Денис приезжал в Штаты в 2017 году», — добавила менеджер.

Об аресте Дениса Казначеева по запросу американских властей стало известно 7 июня. Друзья музыканта сообщили об этом на его официальной странице в Facebook. Они организовали сбор подписей и средств в его поддержку.

Знакомые музыканта планируют представить петицию в берлинском суде во время рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения. Деньги пойдут на оплату содержания россиянина в тюрьме и аренду квартиры — без постоянного места жительства Казначеев не сможет рассчитывать на то, что суд отпустит его под залог.

«Мы рады тому, что многие люди подписывают петицию. Мы представим её, когда будем просить суд, чтобы Дениса отпустили из тюрьмы. Пожертвования в его адрес приходят со всего мира! Это удивительно, какую поддержку он получает от людей», — заявила RT менеджер музыканта.

Отмывал деньги в даркнете

По данным СМИ, Минюст США обвиняет Казначеева в участии в кибермафии и отмывании более $1 млн через интернет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, по версии ведомства россиянин якобы совершал преступления в течение последних десяти лет. Американские власти требуют экстрадировать Казначеева в Штаты.

В свою очередь, адвокат Йонатан Бурмайстер рассказал видеоагентству Ruptly, что, по версии следствия, преступления были совершены на территории штата Мэриленд на востоке США. Сейчас россиянина обвиняют в отмывании денег через скрытые сети — даркнет.

«Все знают, что он музыкант. Мне рассказывают, что всё свободное время он посвящал музыке и выступлениям. В связи с этим возникает подозрение, что здесь речь идёт о краже личности или о том, что его просто с кем-то перепутали. Возможно, кто-то использовал IP-адрес Казначеева», — пояснил Бурмайстер видеоагентству Ruptly.

9 июня он посетил тюрьму Моабит и пообщался с Казначеевым.

«Денису тяжело в тюрьме, потому что он лишён права звонить кому-либо. Кроме того, ему приходится заполнять различные бумаги на немецком языке, которого он не знает. При этом Денису так и не предоставили социального работника, который мог бы ему в этом помочь», — подчеркнул адвокат.

Между тем американская сторона до сих пор не дала никаких официальных комментариев об этом уголовном деле. В полиции Берлина подтвердили информацию об аресте Казначеева, но сказали, что за дальнейшими разъяснениями следует обратиться в Минюст США. Американское ведомство, в свою очередь, отказалось комментировать ситуацию.

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека РФ Мария Бутина, которую американские власти обвинили в уголовном преступлении, рассказала, что между Германией и США с 1980 года действует договор об экстрадиции. Согласно документу, ФРГ по запросу Штатов имеет право удерживать гражданина в экстрадиционной тюрьме до момента самой экстрадиции.

В беседе с RT она отметила, что добиться справедливости для Казначеева в данном случае получится, только если к делу удастся привлечь внимание общественности.

«Группа поддержки Казначеева поступила правильно, создав петицию и призывая людей помочь деньгами: с первых дней задержания ему необходим квалифицированный адвокат. Сейчас нужно привлечь как можно больше внимания СМИ к аресту, а самому Казначееву следует связаться с представителями российского МИД. Успех этого дела и прекращение уголовного преследования возможны только в том случае, если общественность встанет на защиту Казначеева», — считает Бутина.