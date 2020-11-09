За сутки в КНР выявлено 33 случая коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
За последние 24 часа летальных исходов зафиксировано не было.
Также сообщается, что 19 человек были выписаны из медучреждений.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего китайского международного импортного ЭКСПО сообщил, что Китай оказал помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции 150 странам и семи международным организациям.