За сутки в КНР выявлено 33 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Китае было выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом, а также девять бессиптомных носителей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За последние 24 часа летальных исходов зафиксировано не было.

Также сообщается, что 19 человек были выписаны из медучреждений.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего китайского международного импортного ЭКСПО сообщил, что Китай оказал помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции 150 странам и семи международным организациям.