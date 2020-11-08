Трамп задался вопросом, почему СМИ назвали Байдена президентом
- Reuters
«С каких пор мейнстрёмные (lamestream в оригинале. — RT) СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? Мы все многому научились за последние две недели», — написал Трамп в Twitter.
Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020
Трамп утверждал, что одержал победу на президентских выборах, получив 71 млн голосов.
Демократический кандидат Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США и обратился к американской нации.