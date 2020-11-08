Трамп задался вопросом, почему СМИ назвали Байдена президентом

Короткая ссылка
Действующий президент США Дональд Трамп задался вопросом, почему американские СМИ провозгласили его оппонента Джо Байдена избранным главой государства после прошедших выборов.
Трамп задался вопросом, почему СМИ назвали Байдена президентом
  • Reuters

«С каких пор мейнстрёмные (lamestream в оригинале. — RT) СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? Мы все многому научились за последние две недели», — написал Трамп в Twitter.

Трамп утверждал, что одержал победу на президентских выборах, получив 71 млн голосов.

Демократический кандидат Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США и обратился к американской нации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить