Трамп задался вопросом, почему СМИ назвали Байдена президентом

Действующий президент США Дональд Трамп задался вопросом, почему американские СМИ провозгласили его оппонента Джо Байдена избранным главой государства после прошедших выборов.

«С каких пор мейнстрёмные (lamestream в оригинале. — RT) СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? Мы все многому научились за последние две недели», — написал Трамп в Twitter.

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Трамп утверждал, что одержал победу на президентских выборах, получив 71 млн голосов.

Демократический кандидат Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США и обратился к американской нации.