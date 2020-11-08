Меланья Трамп призвала к справедливому подсчёту голосов

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Супруга действующего президента США Меланья Трамп призвала к справедливому подсчёту голосов на выборах главы государства.
Меланья Трамп призвала к справедливому подсчёту голосов
  • © Reuters

«Американский народ заслуживает справедливые выборы. Каждый законный (а не незаконный) бюллетень должен быть подсчитан», — написала она в Twitter.

Она отметила, что необходимо «защитить демократию при полной транспарентности».

Президент США Дональд Трамп утверждает, что одержал победу на президентских выборах, получив 71 миллион голосов.

Демократический кандидат Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США и обратился к американской нации.

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