Супруга действующего президента США Меланья Трамп призвала к справедливому подсчёту голосов на выборах главы государства.

«Американский народ заслуживает справедливые выборы. Каждый законный (а не незаконный) бюллетень должен быть подсчитан», — написала она в Twitter.

Она отметила, что необходимо «защитить демократию при полной транспарентности».

Президент США Дональд Трамп утверждает, что одержал победу на президентских выборах, получив 71 миллион голосов.

Демократический кандидат Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США и обратился к американской нации.