Меланья Трамп призвала к справедливому подсчёту голосов
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«Американский народ заслуживает справедливые выборы. Каждый законный (а не незаконный) бюллетень должен быть подсчитан», — написала она в Twitter.
Она отметила, что необходимо «защитить демократию при полной транспарентности».
Президент США Дональд Трамп утверждает, что одержал победу на президентских выборах, получив 71 миллион голосов.
Демократический кандидат Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США и обратился к американской нации.