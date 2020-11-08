Трамп вновь заявил о своей победе на выборах президента США

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Президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что одержал победу на президентских выборах в США.
Трамп вновь заявил о своей победе на выборах президента США
  • © REUTERS/Carlos Barria

«Наблюдателей не допускали в комнаты подсчёта. Я выиграл выборы, получил 71 миллион законных голосов. Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он отметил, что «миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили».

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

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