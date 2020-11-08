Лидер Палестины поздравил Байдена с победой на выборах в США

Короткая ссылка
Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на американских президентских выборах.
Лидер Палестины поздравил Байдена с победой на выборах в США
  • Reuters

Об этом сообщает агентство WAFA.

Аббас также направил поздравления кандидату в вице-президенты США Камале Харрис.

Президент Палестины заявил о заинтересованности в сотрудничестве с новой администрацией США для укрепления американо-палестинских отношений и достижения мира и стабильности в регионе и мире.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах в США и назвал его «большим другом Израиля».

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее кандидат от Демократической партии США объявил себя победителем президентских выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить