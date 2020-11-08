Лидер Палестины поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на американских президентских выборах.

Об этом сообщает агентство WAFA.

Аббас также направил поздравления кандидату в вице-президенты США Камале Харрис.

Президент Палестины заявил о заинтересованности в сотрудничестве с новой администрацией США для укрепления американо-палестинских отношений и достижения мира и стабильности в регионе и мире.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах в США и назвал его «большим другом Израиля».

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее кандидат от Демократической партии США объявил себя победителем президентских выборов.