Нетаньяху поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах, назвав его «большим другом Израиля».
Нетаньяху поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США
  • © REUTERS/Debbie Hil

«Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Джо, у нас продолжительные и тёплые личные отношения в течение около 40 лет, я знаю вас как большого друга Израиля», — написал он в Twitter.

Нетаньяху также выразил надежду на дальнейшее укрепление «особого союза между США и Израилем».

Ранее ряд мировых лидеров, в том числе канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, поздравили Байдена с победой на выборах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон также направили Байдену поздравления.

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

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