Премьер Японии поздравил Байдена с победой на выборах

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Премьер Японии поздравил Байдена с победой на выборах
  • © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

«Тёплые поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Я рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления японо-американского союза и обеспечения мира, свободы и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», — цитирует РИА Новости Сугу.

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

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