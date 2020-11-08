Премьер Японии поздравил Байдена с победой на выборах

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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«Тёплые поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Я рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления японо-американского союза и обеспечения мира, свободы и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», — цитирует РИА Новости Сугу. Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.