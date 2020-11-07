В Сербии впервые выявили 2677 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Сербии — 60 635.
За всё время зафиксировано 880 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил во время телеобращения к нации, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране вызывает серьёзные опасения.
26 октября профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.