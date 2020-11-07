В Сербии впервые выявили 2677 случаев коронавируса за сутки 

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В Сербии зафиксировано рекордное число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 — 2677 за сутки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Минздрава страны.
В Сербии впервые выявили 2677 случаев коронавируса за сутки 
  • Reuters

Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Сербии — 60 635.

За всё время зафиксировано 880 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. 

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил во время телеобращения к нации, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране вызывает серьёзные опасения.

26 октября профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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