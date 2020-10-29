В Сербии за сутки выявили более 1300 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Сербии выявили 1328 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения.

«За прошедшие стуки тестированы анализы 9457 человек, из них 1384 — позитивны на коронавирус. Общее число больных с начала пандемии достигло 43 592. В прошедшие 24 часа скончались шестеро пациентов, всего умерли 809 заболевших», — указали в ведомстве.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил во время телеобращения к нации, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране вызывает серьёзные опасения.

26 октября профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.