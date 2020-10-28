Вучич заявил о серьёзной ситуации с коронавирусом в Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич заявил во время телеобращения к нации, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране вызывает серьёзные опасения.
Вучич заявил о серьёзной ситуации с коронавирусом в Сербии
  • Reuters

«Судя по количеству инфицированных, сегодня самый тяжёлый день для Республики Сербия — более 1200 заболевших, по состоянию на 12:00 (14:00 мск) было 1195 человек, из которых более 50% (602 пациента) в Белграде», — цитирует его ТАСС.

Как указал Вучич, подобные показатели вызывают серьёзное беспокойство, хотя ситуация по-прежнему лучше, чем в других частях Европы.

Он также добавил, что в стране растёт число больных коронавирусом, которых подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 

«Это число растёт в геометрической прогрессии, ситуация вызывает беспокойство, но мы не паникуем и держим её под контролем», — заявил сербский президент.

Ранее Вучич заявил об отсутствии планов останавливать экономику страны из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

26 октября профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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