Вучич заявил о серьёзной ситуации с коронавирусом в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил во время телеобращения к нации, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране вызывает серьёзные опасения.

«Судя по количеству инфицированных, сегодня самый тяжёлый день для Республики Сербия — более 1200 заболевших, по состоянию на 12:00 (14:00 мск) было 1195 человек, из которых более 50% (602 пациента) в Белграде», — цитирует его ТАСС.

Как указал Вучич, подобные показатели вызывают серьёзное беспокойство, хотя ситуация по-прежнему лучше, чем в других частях Европы.

Он также добавил, что в стране растёт число больных коронавирусом, которых подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«Это число растёт в геометрической прогрессии, ситуация вызывает беспокойство, но мы не паникуем и держим её под контролем», — заявил сербский президент.

Ранее Вучич заявил об отсутствии планов останавливать экономику страны из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

26 октября профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.