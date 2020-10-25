Вучич не собирается останавливать экономику Сербии из-за COVID-19

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии планов останавливать экономику страны из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы не можем закрыть экономику в этот момент, я готов к принятию тяжёлых решений», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент в стране сложная ситуация с COVID-19 и «в ближайшие дни число инфицированных превысит 800, 900 и 1000».

«Это и далее не страшно, но у нас не будет хватать мест в больницах», — отметил он.

Сербский лидер призвал граждан к сознательности и осторожности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Ранее Вучич заявил, что экономика Сербии понесла наименьшие потери в Европе в результате пандемии коронавируса.