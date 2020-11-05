Эксперт прокомментировал ситуацию с подсчётом голосов на выборах в США

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT ситуацию с подсчётом голосов на президентских выборах в США.

«Интрига будет сохраняться. Неизвестно, как суды прореагируют. Это первое. Второе — в Пенсильвании до 6 ноября собираются ждать бюллетеней, которые по почте могут прийти с опозданием. Так что это ещё затянется, я думаю, на неопределённое время — до конца недели точно», — пояснил Рогулёв.

Эксперт также отметил, что на этих выборах была высокая явка, которая привела к тому, что, хоть в настоящее время Дональд Трамп и уступает Джо Байдену, но получил уже больше голосов, чем на прошлых выборах в 2016 году.

«Такие интересные моменты вырисовываются на этих выборах... В значительной части, конечно, эта явка повысилась из-за голосования по почте, из-за досрочного голосования. Она привела к тому, что в целом большее число американцев сумело проголосовать», — пояснил собеседник RT.

По словам Рогулёва, противостояние на выборах «проявилось в полной мере».

«Мы видим, что поддержка Трампа высокая. Демократы думали, что его просто провалят, прокатят, — ничего этого не случилось. Обещали лёгкую победу Байдену — она тоже у него не получилась. Даже если Трамп и проиграет, его поддержка, число его сторонников значительно, и это свидетельствует о том, что у демократов лёгкой жизни не будет. Ситуация в конгрессе сохранится примерно такой же, то есть палата представителей будет контролироваться демократами, а сенат будут контролировать республиканцы», — заявил он.

Поэтому, как подчеркнул эксперт, если поменяется президент, очень многое из того, что было последние четыре года, может сохраниться.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал остановить подсчёт голосов на выборах президента США.