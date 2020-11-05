В Кремле прокомментировали процесс подведения итогов выборов в США

Неопределённость с итогами выборов президента США может негативно отразиться на мировых делах, прежде всего экономике. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, любая неопределённость в мощнейшей мировой экономике, в одной из крупнейших стран мира имеет и потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего для мировой экономики», — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, «мы увидим», насколько будет длительным этот период неясности и насколько будет сильным это влияние.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время идёт «подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не даёт возможности каким-то образом это комментировать».

«В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», — добавил Песков.

Ранее штаб действующего американского президента Дональда Трампа объявил о сборе средств для защиты честности результатов выборов.

Кроме того, там заявили, что подают иски по голосованию в Пенсильвании.

В свою очередь, другой кандидат в президенты Джо Байден заявил о создании фонда защиты выборов.