В Кремле прокомментировали процесс подведения итогов выборов в США
- Reuters
«Естественно, любая неопределённость в мощнейшей мировой экономике, в одной из крупнейших стран мира имеет и потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего для мировой экономики», — сказал представитель Кремля.
Как отметил Песков, «мы увидим», насколько будет длительным этот период неясности и насколько будет сильным это влияние.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время идёт «подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не даёт возможности каким-то образом это комментировать».
«В данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем», — добавил Песков.
Ранее штаб действующего американского президента Дональда Трампа объявил о сборе средств для защиты честности результатов выборов.
Кроме того, там заявили, что подают иски по голосованию в Пенсильвании.
В свою очередь, другой кандидат в президенты Джо Байден заявил о создании фонда защиты выборов.