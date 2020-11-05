Франция усиливает контроль границ в рамках Шенгенской зоны

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Франция вдвое увеличит численность подразделений, контролирующих внешние границы страны, такое решение принял французский президент Эммануэль Макрон.
Франция усиливает контроль границ в рамках Шенгенской зоны
  • Reuters

Об этом он заявил во время посещения контрольно-пропускного пункта Пертюс на границе с Испанией.

«Мы приняли решение усилить контроль на границах Шенгенской зоны. Во Франции численность пограничной полиции и сотрудников таможни будет увеличена с 2400 до 4800 человек», — цитирует Макрона ТАСС.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.

В нападении подозревается выходец из Туниса, который въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, а 9 октября прибыл в Париж.

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