Франция усиливает контроль границ в рамках Шенгенской зоны

Франция вдвое увеличит численность подразделений, контролирующих внешние границы страны, такое решение принял французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом он заявил во время посещения контрольно-пропускного пункта Пертюс на границе с Испанией.

«Мы приняли решение усилить контроль на границах Шенгенской зоны. Во Франции численность пограничной полиции и сотрудников таможни будет увеличена с 2400 до 4800 человек», — цитирует Макрона ТАСС.

29 октября три человека погибли в результате нападения на прихожан в церкви в центре Ниццы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой.

В нападении подозревается выходец из Туниса, который въехал в Италию через остров Лампедуза 20 сентября, а 9 октября прибыл в Париж.