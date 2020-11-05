Посольство проверяет данные о задержании россиян после теракта в Вене

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Посольство России перепроверяет информацию о возможных задержаниях людей с российским гражданством после теракта в Вене. Подтверждения этому пока нет, сообщил посол Дмитрий Любинский.
Посольство проверяет данные о задержании россиян после теракта в Вене
  • Reuters

«Посольство перепроверяет информацию о наличии российского гражданства у задержанных по делу о венском теракте, но таких подтверждений у нас нет», — сказал он РИА Новости.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку. Также он сообщил, что спецслужбы Словакии некоторое время назад пытались передать данные о нападавшем.

Посол России в европейской стране Дмитрий Любинский рассказывал, что после теракта задержаны выходцы из ряда «балканских стран, исламского мира и с Северного Кавказа».

Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября. Пострадали более 20 человек, погибли четверо, сам террорист был застрелен. 

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