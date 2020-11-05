Курц призвал другие страны бороться с терроризмом сообща

Австрийский канцлер Себастьян Курц после теракта в Вене призвал другие страны вместе бороться с исламистским терроризмом, который «одинаково опасен везде».

«Помимо расследования и превентивных мер, прежде всего необходимо международное сотрудничество. Исламистский терроризм объединён в сети по всему миру и одинаково опасен везде. Перед Европой стоит общий вызов, который мы можем решить только сообща», — сказал канцлер во время выступления перед Национальным советом Австрии. Его слова приводит РИА Новости.

Он также заявил, что власти продолжат работать над преодолением кризиса в борьбе с терроризмом и с коронавирусом.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку. Также он сообщил, что спецслужбы Словакии некоторое время назад пытались передать данные о нападавшем.

Посол России в европейской стране Дмитрий Любинский рассказывал, что после теракта задержаны выходцы из ряда «балканских стран, исламского мира и Северного Кавказа».

Стрельба в Вене произошла поздно вечером 2 ноября. Пострадали более 20 человек, погибли четверо, сам террорист был застрелен.