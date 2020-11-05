Трамп заявил о лидерстве в четырёх важных штатах

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Президент США Дональд Трамп заявил о своём лидерстве в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане на президентских выборах.
Трамп заявил о лидерстве в четырёх важных штатах
  • © REUTERS/Carlos Barria

«Мы объявили для голосов выборщиков, что победили в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджии, Северной Каролине, каждый (штат. — RT) из которых имеет большое лидерство Трампа», — написал он в Twitter.

Трамп также сообщил о победе в штате Мичиган и заявил о «большом числе тайно вброшенных там бюллетеней».

Ранее предвыборный штаб американского лидера заявил, что подаёт иски по голосованию в ПенсильванииМичигане и Висконсине.

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