Трамп заявил о лидерстве в четырёх важных штатах
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«Мы объявили для голосов выборщиков, что победили в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджии, Северной Каролине, каждый (штат. — RT) из которых имеет большое лидерство Трампа», — написал он в Twitter.
Трамп также сообщил о победе в штате Мичиган и заявил о «большом числе тайно вброшенных там бюллетеней».
Ранее предвыборный штаб американского лидера заявил, что подаёт иски по голосованию в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.