Трамп заявил о лидерстве в четырёх важных штатах

Президент США Дональд Трамп заявил о своём лидерстве в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане на президентских выборах.

«Мы объявили для голосов выборщиков, что победили в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджии, Северной Каролине, каждый (штат. — RT) из которых имеет большое лидерство Трампа», — написал он в Twitter.

Трамп также сообщил о победе в штате Мичиган и заявил о «большом числе тайно вброшенных там бюллетеней».

Ранее предвыборный штаб американского лидера заявил, что подаёт иски по голосованию в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.