Апелляционный суд США постановил освободить россиянку Осипову

Апелляционный суд США постановил освободить из-под стражи россиянку Богдану Осипову, которая была обвинена в похищении собственных детей и отбыла трёхлетний срок заключения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Поручить Федеральному бюро тюрем освободить гражданку Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу. — RT), назначить дату слушаний для вынесения повторного приговора по видеоконференции, разрешив Мобли присутствовать на ней дома вне штата Канзас», — следует из документа.

В конце октября федеральный суд Канзаса отказался немедленно освободить Осипову.

При этом американский прокурор подписал ходатайство об освобождении из-под стражи Осиповой на основании того, что она отбыла даже больший срок, чем назначил суд.

Он призвал освободить Осипову и предписать ей вновь явиться для повторного приговора в суд.

Россиянка Богдана Осипова, имеющая также гражданство США, была задержана правоохранительными органами Соединённых Штатов в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей.