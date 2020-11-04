Апелляционный суд США постановил освободить россиянку Осипову
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
«Поручить Федеральному бюро тюрем освободить гражданку Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу. — RT), назначить дату слушаний для вынесения повторного приговора по видеоконференции, разрешив Мобли присутствовать на ней дома вне штата Канзас», — следует из документа.
В конце октября федеральный суд Канзаса отказался немедленно освободить Осипову.
При этом американский прокурор подписал ходатайство об освобождении из-под стражи Осиповой на основании того, что она отбыла даже больший срок, чем назначил суд.
Он призвал освободить Осипову и предписать ей вновь явиться для повторного приговора в суд.
Россиянка Богдана Осипова, имеющая также гражданство США, была задержана правоохранительными органами Соединённых Штатов в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей.