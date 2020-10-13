В США прокурор ходатайствует об освобождении россиянки Осиповой

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Американский прокурор подписал ходатайство об освобождении из-под стражи россиянки Богданы Осиповой.
В США прокурор ходатайствует об освобождении россиянки Осиповой
  • © Harvey County Detention Center

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы суда.

«Ходатайство обвиняемой (об освобождении) следует удовлетворить на основании того, что она отбыла даже больший срок, чем позволил суд...» — указано в ходатайстве, подписанном окружным прокурором штата Канзас Стивеном Макаллистером.

В документе говорится, что Бюро тюрем должно освободить Осипову из заключения и «предписать ей вновь явиться для повторного приговора в суд».

7 июня суд приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения. Сообщалось, что она будет отбывать срок в тюрьме Коннектикута.

В 2014 году Осипова вывезла детей из США, а также подала на развод с мужем-американцем. Однако супруг убедил американский суд лишить женщину родительских прав.

В 2017 году россиянка вернулась в США, чтобы оспорить решение, но её арестовали.

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