Защита осуждённой в США россиянки Осиповой обжаловала приговор

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Адвокаты россиянки Богданы Осиповой, признанной виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба, обжаловали приговор федерального окружного суда Уичито (штат Канзас).
Защита осуждённой в США россиянки Осиповой обжаловала приговор
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Как передаёт ТАСС, защита просит о «полном отклонении обвинительного заключения».

«Это связано с тем, что защита настаивает на допущении ошибок при вынесении обвинения», — пояснила соучредитель общественной группы поддержки обвиняемой Татьяна Якушева.

Кроме того, подчёркивается, что адвокаты настаивали на отводе судьи, который рассматривал дело россиянки, но ходатайство было отклонено.

Юристы также надеются на отмену обвинений по статье о вымогательстве, которые «были предъявлены только через год после ареста и обвинений в похищении, но при этом именно они стали причиной основного срока приговора».

7 июня суд приговорил Осипову к семи годам тюремного заключения. Сообщалось, что она будет отбывать срок в тюрьме Коннектикута.

В 2014 году Осипова вывезла детей из США, а также подала на развод с мужем-американцем. Однако супруг убедил американский суд лишить женщину родительских прав.

В 2017 году россиянка вернулась в США, чтобы оспорить решение, но её арестовали.

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