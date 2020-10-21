Судья в США отказал россиянке Осиповой в освобождении из-под ареста
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
«Обвиняемая заявила в своём ходатайстве, что просит немедленно освободить её из ведения Бюро тюрем, чтобы она отправилась на карантин в доме своего отчима в Куинсе, в Нью-Йорке в ожидании повторного приговора... Она ничего не сказала о добровольном возвращении в Канзас для повторного приговора», — говорится в распоряжении судьи Эрика Мелгрена.
Он отметил, что в таком случае Служба маршалов США должна немедленно отправить Осипову в её судебный округ.
«Суд рассматривает ходатайство обвиняемой о срочном освобождении как намёк на то, что обвиняемой хочется, чтобы её приговорили заочно. Это, как считает суд, неприемлемо», — добавил судья.
Ранее сообщалось, что Осипову планируют перевести в тюрьму Канзаса.
При этом американский прокурор подписал ходатайство об освобождении из-под стражи Осиповой на основании того, что она отбыла даже больший срок, чем назначил суд.
Он призвал освободить Осипову из заключения и предписать ей вновь явиться для повторного приговора в суд.