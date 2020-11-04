В штате Невада приостановили подсчёт голосов на выборах до 5 ноября
- Reuters
«До 09:00 5 ноября не будет обновления результатов выборов», — говорится в сообщении в Twitter.
На текущий момент комиссия подсчитала все бюллетени американцев, проголосовавших на избирательном участке досрочно и в день выборов 3 ноября, а также голоса, поданные по почте до 2 ноября включительно.
Тем не менее, согласно данным комиссии, ещё необходимо подсчитать голоса, отправленные по почте в день выборов и те, что будут поступать всю следующую неделю, а также условные бюллетени от лиц, не внесённых в списки избирателей.
Как уточняет CBS, в Неваде подсчитано 86% голосов. При этом кандидат в президенты от демократов Джо Байден опережает действующего лидера Дональда Трампа менее чем на 1%.
Ранее сообщалось, что Байден лидирует в ключевом штате Висконсин.
Трамп, в свою очередь, заявил об уверенности в победе на этих выборах.