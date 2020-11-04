Fox: Байден набирает 237 голосов выборщиков против 213 у Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден набирает 237 голосов выборщиков, согласно прогнозу телеканала Fox News.
- Reuters
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 213 голосов выборщиков.
Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков.
RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.
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