Fox: Байден набирает 237 голосов выборщиков против 213 у Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден набирает 237 голосов выборщиков, согласно прогнозу телеканала Fox News.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 213 голосов выборщиков.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.