Fox: Байден набирает 237 голосов выборщиков против 213 у Трампа

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден набирает 237 голосов выборщиков, согласно прогнозу телеканала Fox News.
Fox: Байден набирает 237 голосов выборщиков против 213 у Трампа
  • Reuters

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 213 голосов выборщиков.

Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

RT ведёт текстовую трансляцию выборов в США.

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