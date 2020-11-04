Политолог назвал отличия нынешних выборов в США от выборов 2016 года

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал в беседе с RT об основных отличиях президентских выборов в США 2020 года от выборов в 2016 году.

«Первое, что бросается в глаза, — это то, что в 2016 году к утру следующего дня (или к ночи по Америке) мы уже знали практически точно, кто победитель. В этом году такой ситуации нет, то есть по-прежнему значительная доля неопределённости. Второй момент: если в 2016 году победа Трампа была огромной неожиданностью для подавляющего большинства людей, которые комментировали и за этим следили, то сейчас, в 2020 году по большому счёту победа что одного, что второго воспринимается примерно с одинаковой вероятностью», — пояснил Бышок.

По словам аналитика, в значительной степени, нынешние выборы стали «войной антирейтингов».

«Потому что ведь те люди, которые поддерживали и поддерживают Джо Байдена, в общем-то тоже не видят в нём какого-то яркого, интересного и нового политика, скорее они поддерживают его как просто оппонента Дональда Трампа и как человека, который может был бы таким президентом статус-кво — то есть поотменял бы все или многие из каких-то нововведений Трампа и вернулся бы к 2016 году, то есть, условно говоря, продолжил бы линию президента Обамы… Пока мы видим, что ситуация ещё не до конца понятна в США», — заключил Бышок.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него «пытаются украсть» победу на выборах.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01:00 по Вашингтону (09:00 мск).