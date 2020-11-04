Трамп заявил о попытке «украсть» у него победу на выборах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него «пытаются украсть» победу на выборах.

«Мы на большом подъёме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть поданы после закрытия участков», — написал он в своём Twitter.

Позднее Twitter сделал пометку к этому сообщению, в которой говорится, что «этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01:00 по Вашингтону (09:00 мск).