Трамп заявил о попытке «украсть» у него победу на выборах

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него «пытаются украсть» победу на выборах.
Трамп заявил о попытке «украсть» у него победу на выборах
  • Reuters

«Мы на большом подъёме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть поданы после закрытия участков», — написал он в своём Twitter.

Позднее Twitter сделал пометку к этому сообщению, в которой говорится, что «этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01:00 по Вашингтону (09:00 мск).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить