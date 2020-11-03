Володин назвал выборы в США постановочным шоу

Выборы в США — это постановочное шоу двух партий, за которыми стоят элиты. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт», — цитирует пресс-служба палаты спикера.

Парламентарий сравнил американскую и российскую системы, отметив, что в России прямые выборы президента и многопартийность, а в США система, которая «подаётся как апогей демократии и возможностей каждого гражданина».

«Но ведь выбирают президента всего 538 выборщиков… То, что мы видим на экране, — это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата», — добавил он.

Депутат подчёркивает, что «эти подходы себя изжили».

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал выборы президента США 2020 года специфическими.

По его словам, сторонники демократов голосуют не столько за Джо Байдена, сколько против действующего лидера Дональда Трампа.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Москва с уважением воспримет результаты выборов президента США.

Он подчёркивал, что российская сторона готова к сотрудничеству с любым будущим лидером, однако планку ожиданий не завышает.

3 ноября в США проходит голосование на президентских выборах.

RT ведёт текстовую трансляцию.