Лавров: Россия не завышает планку ожиданий в отношении выборов в США

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Россия с уважением воспримет результаты выборов президента США, готова к сотрудничеству с любым будущим лидером, но планку ожиданий не завышает. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Россия не завышает планку ожиданий в отношении выборов в США
  • © Пресс-служба МИД РФ

«В очередной раз повторю, что Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности», — сказал министр.

При это он отметил, что при складывающихся обстоятельствах Россия реалистично оценивает перспективы двустороннего взаимодействия и не «завышает планку ожиданий».

«В общем, давайте дождёмся итогов голосования. Осталось совсем немного», — добавил Лавров. 

3 ноября в США проходит голосование на президентских выборах. Первый избирательный участок открылся в 08:00 мск в штате Нью-Гэмпшир.

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