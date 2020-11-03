Лавров: Россия не завышает планку ожиданий в отношении выборов в США
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«В очередной раз повторю, что Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности», — сказал министр.
При это он отметил, что при складывающихся обстоятельствах Россия реалистично оценивает перспективы двустороннего взаимодействия и не «завышает планку ожиданий».
«В общем, давайте дождёмся итогов голосования. Осталось совсем немного», — добавил Лавров.
3 ноября в США проходит голосование на президентских выборах. Первый избирательный участок открылся в 08:00 мск в штате Нью-Гэмпшир.