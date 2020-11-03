Лавров: Россия не завышает планку ожиданий в отношении выборов в США

Россия с уважением воспримет результаты выборов президента США, готова к сотрудничеству с любым будущим лидером, но планку ожиданий не завышает. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В очередной раз повторю, что Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности», — сказал министр.

При это он отметил, что при складывающихся обстоятельствах Россия реалистично оценивает перспективы двустороннего взаимодействия и не «завышает планку ожиданий».

«В общем, давайте дождёмся итогов голосования. Осталось совсем немного», — добавил Лавров.

3 ноября в США проходит голосование на президентских выборах. Первый избирательный участок открылся в 08:00 мск в штате Нью-Гэмпшир.

RT ведёт текстовую трансляцию.