Байден призвал американцев проголосовать за «новый день» для США

Короткая ссылка
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден призвал американцев прийти на избирательные участки и проголосовать за «новый день для Америки».
Байден призвал американцев проголосовать за «новый день» для США
  • Reuters

«Сегодня голосуйте за новый день для Америки», — написал он в Twitter.

По словам Байдена, «эти выборы — о том, кто мы как нация, во что мы верим и кем хотим стать».

Он также выразил уверенность, что в случае его победы США смогут «победить в битве за душу страны» и преодолеть текущий кризис.

Ранее CNN сообщили о первых результатах голосования на американских президентских выборах в посёлке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил о «массовой цензуре» в пользу Демократической партии США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить