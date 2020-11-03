Байден призвал американцев проголосовать за «новый день» для США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден призвал американцев прийти на избирательные участки и проголосовать за «новый день для Америки».

«Сегодня голосуйте за новый день для Америки», — написал он в Twitter.

По словам Байдена, «эти выборы — о том, кто мы как нация, во что мы верим и кем хотим стать».

Он также выразил уверенность, что в случае его победы США смогут «победить в битве за душу страны» и преодолеть текущий кризис.

Ранее CNN сообщили о первых результатах голосования на американских президентских выборах в посёлке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил о «массовой цензуре» в пользу Демократической партии США.