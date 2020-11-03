В США стали известны итоги голосования на первом открывшемся участке

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СМИ сообщили о результатах голосования на американских президентских выборах в посёлке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.
В США стали известны итоги голосования на первом открывшемся участке
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что данный избирательный участок открылся сразу после полуночи (в 08:00 мск), а в силу малонаселённости посёлка результаты волеизъявления обнародовали сразу.

В итоге все пять проживающих в Диксвилл-Нотч избирателей единогласно проголосовали за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В соседнем населённом пункте Милсфилд результаты голосования также обнародовали раньше остальных. Здесь 16 человек поддержали действующего президента США Дональда Трампа, а пятеро — Байдена.

Ранее Байден завил, что Трампу не удастся «украсть» выборы, досрочно объявив о своей победе. Так демократ отреагировал на сообщения СМИ о том, что глава Белого дома якобы намерен объявить себя победителем до конца подсчёта голосов.

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