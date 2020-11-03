Адвокат Трампа заявил о «массовой цензуре» в пользу Демократической партии США

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Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани дал интервью программе Going Underground на телеканале RT.
Адвокат Трампа заявил о «массовой цензуре» в пользу Демократической партии США
  • Reuters

«В первый раз за всю американскую историю у нас происходит массовая цензура в пользу Демократической партии США. СМИ у нас практически стали для Демократической партии тем, чем газета «Правда» была для социалистической (sic) партии в России. Я имею в виду, что они стали органом Демократической партии. Они не печатают ничего хорошего про Трампа. Они не печатают ничего плохого про демократов. Даже если речь идёт об угрозе детям, о детской порнографии, шпионаже», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что в США нет свободы прессы, вместо неё в стране существует замалчивание событий.

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