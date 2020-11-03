Трамп заявил об отсутствии в США свободы прессы
- Reuters
«У нас нет свободы прессы. И, наверное, давно её не было — как у нас говорят, свободы прессы по-американски. У нас есть замалчивание со стороны прессы. Это полная противоположность свободе прессы», — приводит ТАСС слова Трампа.
Он отметил, что американские «лживые СМИ» пытаются «проигнорировать или даже скрыть коррумпированность» кандидата от демократов на пост главы государства Джо Байдена.
В начале сентября Трамп заявил, что Демократическая партия и СМИ развязали против него крупномасштабную кампанию по дезинформации.