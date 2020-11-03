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Трамп заявил об отсутствии в США свободы прессы

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В США нет свободы прессы, вместо неё в стране существует замалчивание событий. Об этом в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина заявил американский лидер Дональд Трамп.
Трамп заявил об отсутствии в США свободы прессы
  • Reuters

«У нас нет свободы прессы. И, наверное, давно её не было — как у нас говорят, свободы прессы по-американски. У нас есть замалчивание со стороны прессы. Это полная противоположность свободе прессы», — приводит ТАСС слова Трампа.

Он отметил, что американские «лживые СМИ» пытаются «проигнорировать или даже скрыть коррумпированность» кандидата от демократов на пост главы государства Джо Байдена.

В начале сентября Трамп заявил, что Демократическая партия и СМИ развязали против него крупномасштабную кампанию по дезинформации.

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