Трамп обвинил демократов в развязывании кампании против него

Президент США Дональд Трамп считает, что Демократическая партия и СМИ развязали против него крупномасштабную кампанию по дезинформации.

«Демократы вместе с коррумпированными лживыми СМИ развернули крупномасштабную кампанию по дезинформации, подобной которой раньше не было. Они будут говорить что угодно, подобно их недавней лжи обо мне и военнослужащих, и будут надеяться, что это приживётся», — написал Трамп в своём Twitter.

Также Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя компании Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ею от мужа средств на «публикацию фейковых новостей» в журнале The Atlantic во главе с главным редактором Джеффри Голдбергом.

Ранее Atlantic написал, что Трамп в 2018 году якобы отказался отправиться на кладбище во Франции, где похоронены участвовавшие в Первой мировой войне американские военнослужащие, потому что боялся испортить причёску под дождём. По версии издания, которое ссылается на источники, Трамп сказал, что кладбище «набито неудачниками».