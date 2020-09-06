Трамп обвинил вдову Джобса в растрате денег на фейковые новости

Президент США Дональд Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя компании Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ею от мужа средств на «публикацию фейковых новостей» в журнале The Atlantic во главе с главным редактором Джеффри Голдбергом.

«Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) и который извергает фейковые новости и ненависть», — написал Трамп в Twitter.

Он также призвал своих подписчиков «писать ей, звонить ей и показать свои чувства».

Ранее сообщалось, что Трамп критиковал Apple за то, что корпорация отказывалась разблокировать телефоны преступников.