Трамп обвинил вдову Джобса в растрате денег на фейковые новости
- Reuters
«Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) и который извергает фейковые новости и ненависть», — написал Трамп в Twitter.
Он также призвал своих подписчиков «писать ей, звонить ей и показать свои чувства».
Ранее сообщалось, что Трамп критиковал Apple за то, что корпорация отказывалась разблокировать телефоны преступников.