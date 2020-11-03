Киберкомандование США усилило работу в день президентских выборов

Киберкомандование США усилило работу по «выявлению зарубежных киберпреступников» из «России, Китая и Ирана» в преддверии президентских выборов в стране. Об этом сообщает CNN.

Как передаёт телеканал, кибероперации против иностранных акторов проводятся с учётом «всего спектра оборонительно-наступательных мер», они начались перед днём выборов в США и продолжатся до окончания голосования.

Об этом же 2 ноября сообщала газета The New York Times, тогда издание отметило, что, помимо операций в Европе по «выявлению российских хакеров», киберкомандование за последние два года направило специальные группы на Ближний Восток и в Азию для выявления «иранских, китайских и северокорейских хакерских групп».

В октябре директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что «Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей».

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва «предвидит и уже ощущает» новую волну обвинений во «вмешательстве» в американские выборы.

Также в конце сентября российский лидер Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в избирательные процессы.