Российское посольство в Австрии находится под усиленной охраной

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Российское посольство в Австрии находится под усиленной охраной после теракта в Вене, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Российское посольство в Австрии находится под усиленной охраной
  • Reuters

«Охрана посольства усилена, в дополнение к полиции это армейские патрули, которые постоянно находятся около нашего здания. Мы находимся в 3-м районе Вены, это совсем недалеко от центра. Вокруг нас больше 20 дипломатических представительств, поэтому здесь армейское присутствие заметно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также дипломат отметил, что, по имеющимся данным, россиян среди пострадавших при теракте в Вене нет.

Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом. Он также отметил, что это нападение — «определённо исламистский террористический акт».

По последним данным, погибли четыре человека. Семь раненых находятся в критическом состоянии. Один из стрелков был ликвидирован.

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