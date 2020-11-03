Посол заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Вене

Россиян среди пострадавших при теракте в Вене нет, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«По самым последним данным, среди пострадавших — четверо убитых, 17 человек находятся в достаточно тяжёлом состоянии, семь особенно тяжёлых... На данный момент никаких подтверждений возможности нахождения среди них кого-либо из россиян у нас нет, никто из сотрудников российских представительств, работающих в Австрии, не пострадал», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Вечером 2 ноября в разных районах Вены произошла стрельба. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал атаку терактом. Он также отметил, что это нападение — «определённо исламистский террористический акт».

По последним данным, погибли четыре человека. Семь раненых находятся в критическом состоянии. Один из стрелков был ликвидирован.