В ВОЗ предупредили о тяжёлой ситуации с COVID-19 в ближайшие месяцы

Следующие несколько месяцев ситуация с коронавирусной инфекцией будет очень тяжёлой, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По её словам, в глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии.

«Следующие несколько месяцев будут очень тяжёлыми, и некоторые страны находятся в тяжёлом положении», — цитирует Вуйнович ТАСС.

Она отметила, что заболеваемость продолжает ускоряться, и призвала все государства принимать надлежащие меры для предотвращения новых смертей.

Ранее в ВОЗ выразили обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19.

Организация надеется, что в скором времени сможет рекомендовать к применению вакцины из России и других стран.