В ВОЗ предупредили о тяжёлой ситуации с COVID-19 в ближайшие месяцы
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- РИА Новости
По её словам, в глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии.
«Следующие несколько месяцев будут очень тяжёлыми, и некоторые страны находятся в тяжёлом положении», — цитирует Вуйнович ТАСС.
Она отметила, что заболеваемость продолжает ускоряться, и призвала все государства принимать надлежащие меры для предотвращения новых смертей.
Ранее в ВОЗ выразили обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19.
Организация надеется, что в скором времени сможет рекомендовать к применению вакцины из России и других стран.