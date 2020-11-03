В ВОЗ предупредили о тяжёлой ситуации с COVID-19 в ближайшие месяцы

Короткая ссылка
Следующие несколько месяцев ситуация с коронавирусной инфекцией будет очень тяжёлой, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ предупредили о тяжёлой ситуации с COVID-19 в ближайшие месяцы
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

По её словам, в глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии.

«Следующие несколько месяцев будут очень тяжёлыми, и некоторые страны находятся в тяжёлом положении», — цитирует Вуйнович ТАСС.

Она отметила, что заболеваемость продолжает ускоряться, и призвала все государства принимать надлежащие меры для предотвращения новых смертей.

Ранее в ВОЗ выразили обеспокоенность долгосрочными последствиями COVID-19.

Организация надеется, что в скором времени сможет рекомендовать к применению вакцины из России и других стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить