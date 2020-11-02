Глава ВОЗ ушёл на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ушёл на самоизоляцию после предполагаемого контакта с больным коронавирусом человеком.
Глава ВОЗ ушёл на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом
  • Reuters

«Было установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19», — написал Гебрейесус в своём Twitter.

Он отметил, что у него нет симптомов заболевания, но он уходит на самоизоляцию в соответствии с протоколами ВОЗ.

Также Гебрейесус подчеркнул важность соблюдения мер борьбы с распространением вируса.

27 августа Тедрос Аданом Гебрейесус заявил пандемия коронавируса сказалась на психическом здоровье миллионов людей.

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