Глава ВОЗ ушёл на самоизоляцию после контакта с больным коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ушёл на самоизоляцию после предполагаемого контакта с больным коронавирусом человеком.

«Было установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19», — написал Гебрейесус в своём Twitter.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

Он отметил, что у него нет симптомов заболевания, но он уходит на самоизоляцию в соответствии с протоколами ВОЗ.

Также Гебрейесус подчеркнул важность соблюдения мер борьбы с распространением вируса.

27 августа Тедрос Аданом Гебрейесус заявил пандемия коронавируса сказалась на психическом здоровье миллионов людей.