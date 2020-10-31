За сутки в США выявили почти 100 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Общее число случаев заболевания коронавирусом в США достигло 9 048 430, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что общее число летальных исходов в США составило 229 711.
США сохраняет первое место в мире по числу заболевших и по числу летальных случаев.
Ранее Джо Байден, кандидат в президенты США от демократов, во время выступления в штате Делавэр заявил, что все жители США должны получить вакцину от нового коронавируса бесплатно сразу после её разработки.