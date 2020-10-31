За сутки в США выявили почти 100 тысяч случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в США был зафиксирован 99 321 новый случай заболевания коронавирусом, общее число случаев превысило 9,04 млн.
За сутки в США выявили почти 100 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Общее число случаев заболевания коронавирусом в США достигло 9 048 430, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что общее число летальных исходов в США составило 229 711.

США сохраняет первое место в мире по числу заболевших и по числу летальных случаев.

Ранее Джо Байден, кандидат в президенты США от демократов, во время выступления в штате Делавэр заявил, что все жители США должны получить вакцину от нового коронавируса бесплатно сразу после её разработки.

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