За сутки в США выявили почти 100 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки в США был зафиксирован 99 321 новый случай заболевания коронавирусом, общее число случаев превысило 9,04 млн.

Общее число случаев заболевания коронавирусом в США достигло 9 048 430, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что общее число летальных исходов в США составило 229 711.

США сохраняет первое место в мире по числу заболевших и по числу летальных случаев.

Ранее Джо Байден, кандидат в президенты США от демократов, во время выступления в штате Делавэр заявил, что все жители США должны получить вакцину от нового коронавируса бесплатно сразу после её разработки.