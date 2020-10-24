Байден пообещал американцам бесплатную вакцину от коронавируса

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Джозеф Байден, кандидат в президенты США от демократов, во время выступления в штате Делавэр заявил, что все жители США должны получить вакцину от нового коронавируса бесплатно сразу после её разработки.
Байден пообещал американцам бесплатную вакцину от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

«Как только у нас будет безопасная и эффективная вакцина, она должна стать бесплатной для всех вне зависимости от наличия или отсутствия страховки», — цитирует ТАСС Байдена.

Он отметил, что до того момента, как какая-либо вакцина будет широко доступна, «пройдёт ещё много месяцев».

Демократ подчеркнул, что в случае победы на предстоящих выборах в ноябре он обеспечит массовое производство препарата и бесплатный доступ американцев к нему.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США сделают объявление о готовности своей вакцины от коронавируса в течение нескольких недель.

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